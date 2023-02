Steinmeier: „Judenfeindlichkeit darf keinen Platz haben“

Worms/Mainz (dpa/lrs) - . Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat an die Bürger appelliert, im Erinnern an die Shoah niemals nachzulassen. „Jüdisches Leben in Deutschland ist immer noch bedroht, sogar wieder stärker bedroht“, sagte der Bundespräsident bei einem Festakt zur Übergabe der Unesco-Welterbe-Urkunde für die sogenannten Schum-Stätten in Rheinland-Pfalz. „Jüdinnen und Juden werden diffamiert, beleidigt, bedroht, sogar angegriffen.“ Dies sei unendlich schmerzhaft, unerträglich und nicht hinnehmbar, betonte der Bundespräsident am Mittwoch in der Neuen Synagoge in Mainz vor rund 150 Gästen. „Judenfeindlichkeit darf keinen Platz haben in unserem Land.“