Steinruck attackiert SPD und Regierung: Breite Debatte

Am Dienstag hatte die 60-Jährige ihren Parteiaustritt noch bekanntgemacht, ohne nähere Gründe zu nennen. In einer Stellungnahme gegenüber dem SWR am Donnerstag und einer weiteren Stellungnahme auf Facebook am Freitag war das dann anders. Sie wolle ihren Schritt als „Weckruf“ in Richtung SPD in Land und Bund verstehen, betonte Steinruck. Ein „weiter so“ könne sie nicht mehr hinnehmen.