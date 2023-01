Stellantis: Opel-Werk mit Energie aus Geothermie betreiben

In einer ersten Phase soll Vulcan die Machbarkeit geothermischer Anlagen für das Opel-Werk prüfen. Das bislang vor allem in der Südpfalz aktive Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über eine Lizenz, im hessischen Ried nach Erdwärme und Lithium zu suchen. Der gewonnene Strom könne nach derzeitigen Annahmen ab 2025 einen „erheblichen“ Teil des Energiebedarfs im Autowerk abdecken, hieß es in der Mitteilung. Der Strom soll auch in das externe Netz eingespeist werden.