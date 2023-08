Steuerfahndung erbrachte Hunderte Million Euro

„Wir gehen auch weiterhin konsequent gegen Steuerhinterziehung in Rheinland-Pfalz vor“, teilte die Fraktionsvorsitzende Schellhammer mit. „Denn wir wollen, dass kein Kind im Land in Armut aufwachsen muss, unsere Kommunen in Klimaschutz und unsere Krankenhäuser in modernste Technik investieren können und unsere Pflegekräfte besser bezahlt werden.“ Die Arbeit der Steuerfahndung und Betriebsprüfung sorgten für Gerechtigkeit und seien unverzichtbar für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Der finanzpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion Köbler ergänzte: „Jeder Euro, den wir in die Steuerfahndung und Betriebsprüfung investieren, zahlt sich für uns in Rheinland-Pfalz zigfach aus.“ Es sei richtig, die Steuerverwaltung dafür personell zu stärken.