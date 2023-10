Steuerzahlerbund kritisiert ÖPNV-Marke und Kunst in Worms

Mainz/Worms (dpa/lrs) - . Vom Nibelungenschatz bis zur ÖPNV-Kampagne: Im Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler tauchen in diesem Jahr mehrere Fälle aus Rheinland-Pfalz auf. Erwähnt wird eine Licht- und Klanginstallation auf dem Rhein in Worms namens „Eindutzend“. Sie soll seit Mitte 2022 an den Nibelungenschatz im Fluss erinnern, mit einem Lichtstrahl optisch und mit einem Geräusch aus einem Lautsprecher akustisch das Versenken des Nibelungengoldes im Rhein erlebbar machen - so wie es einst im Nibelungenlied beschrieben wurde.