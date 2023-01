Straffreie Rettung von Essen: Mertin für Gesetzesreform

Eder sagte: „Wir begrüßen die Initiative des Landwirtschaftsministers ausdrücklich. Allein in Mainz wird täglich eine Tonne an Lebensmitteln weggeworfen.“ Parallel dazu werde eine Debatte über Ernährungssicherheit geführt. „Aber solange Lebensmittel weggeworfen werden, besteht kein Mangel, sondern Überfluss“, betonte die Grünen-Politikerin. Bevor Lebensmittel in Abfallcontainer geworfen würden, sollten Maßnahmen und Instrumente wie das Foodsharing und die Beteiligung des Handels an Abfallvermeidungsmaßnahmen gestärkt werden. „Foodsharing ist neben dem sozialen Aspekt ein Akt der Wertschätzung - gegenüber den Lebensmitteln, ihrer Produzenten und gegenüber der Umwelt“, sagte Eder. „Damit ist es ein einfacher Weg zur klimapolitischen aber auch gesellschaftlichen Teilhabe.“