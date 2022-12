Streit eskaliert: 26-Jähriger von Glas getroffen

Flemlingen (dpa/lrs) - . Während eines Streits vor einem Ausflugslokal an der Weinstraße hat ein 28-Jähriger einen Kontrahenten mit einem Glas beworfen und ihn ins Gesicht getroffen. Das 26 Jahre alte Opfer habe eine Platzwunde erlitten, teilte die Polizei in Edenkoben am Sonntag mit. Ihren Ermittlungen zufolge gehörten die Männer zu zwei Gruppen, die am Samstag zuerst im und anschließend vor dem Lokal in der Nähe von Flemlingen (Landkreis Südliche Weinstraße) aneinander gerieten. Nach dem Glaswurf seien der 28-Jährige und Teile seiner Gruppe in den Wald geflohen. Dort wurde er von der Polizei entdeckt und festgenommen. Bei ihm sei ein Atemalkohol von zwei Promille festgestellt worden. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Polizei schätzt, dass etwa 15 Männer in den Streit verwickelt waren. Dessen Auslöser stand zunächst nicht fest.