Streit um Leergut: Raufende Rentner greifen sich an

Lustadt (dpa/lrs) - . Zwei Senioren sind im Streit um ein paar Pfandflaschen aufeinander losgegangen - auch mit einem Laubrechen. Einer der beiden 77-Jährigen wurde dabei so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste, wie die Polizeidirektion Landau am Freitag mitteilte. Die beiden Rentner waren Donnerstagabend in Lustadt (Kreis Germersheim) wegen etwas Leerguts in Streit geraten. Einer der beiden hatte sich an den im Hof abgestellten Pfandflaschen des anderen zu schaffen gemacht.