Streit zwischen LKW-Fahrern in Worms eskaliert

Worms (dpa/lrs) - . Weil sie sich nicht einigen konnten, wer zuerst eine Durchfahrt passieren darf, ist am Donnerstag in Worms ein Streit zwischen zwei LKW-Fahrern eskaliert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren sich die beiden 51 Jahre alten Männer an der gemeinsamen Ein- und Ausfahrt zu einem Firmengelände begegnet.