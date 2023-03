Stromversorgung in Ludwigshafen wiederhergestellt

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Nach dem Stromausfall in Ludwigshafen sind nun alle Stadtteile wieder mit Strom versorgt. Dies teilte eine Sprecherin der betroffenen Pfalzwerke am Samstagmorgen mit. So sei seit Mitternacht beim Umspannwerk Mundenheim und beim Umspannwerk Mitte die Versorgung wiederhergestellt, hieß es. Bereits seit 22.45 Uhr fließt laut den Angaben in allen Stadtteilen, die an das Umspannwerk Mundenheim angebunden seien, wieder Strom.