Studenten lösen mit Bobby-Car-Rennen Polizeieinsatz aus

Kelberg (dpa) - . Mit einem Bobby-Car-Rennen haben rund 20 junge Leute in der Eifel einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Studentinnen und Studenten waren auf einem Firmenparkplatz in Kelberg so laut unterwegs, dass Beobachter die Polizei riefen, wie die Beamten am Sonntag mitteilten.