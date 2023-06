Studie: Fast zwei Drittel der Gefangenen haben Suchtprobleme

Mainz (dpa/lrs) - . Fast zwei Drittel der Gefangenen in Rheinland-Pfalz haben Suchtprobleme. Das ist ein Ergebnis einer Studie zum Strafvollzug, die Justizminister Herbert Mertin (FDP) am Dienstag dem Kabinett vorgestellt hat. Mit den Suchtproblemen gingen häufig auch „schwere psychiatrische Auffälligkeiten“ einher. Die Suchtexperten in und außerhalb der Justizvollzugsanstalten zählten jedes Jahr rund 2200 Beratungen betroffener Häftlinge.