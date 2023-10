Studie: Mainz hat die höchsten Lebenshaltungskosten

Mainz (dpa/lhe) - . Mainz ist die Stadt mit den höchsten Lebenshaltungskosten in Rheinland-Pfalz. Inklusive Wohnkosten müssen die Bewohner der Landeshauptstadt 9,6 Prozent mehr als im deutschen Durchschnitt zahlen, wie eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln und des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) in Bonn zeigt.