Studie zum Ehrenamt in der Feuerwehr in Vorbereitung

Mainz (dpa/lrs) - . Die rheinland-pfälzische Landesregierung will mit einer Studie mehr über die Situation ehrenamtlich in Feuerwehren engagierter Menschen erfahren. Es solle systematisch beleuchtet werden, was es brauche und wie ihre Lebenswirklichkeit aussehe, kündigte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Donnerstag im Landtag in Mainz an. Teil der Studie soll laut Ministerium eine Befragung von Feuerwehrleuten sein.