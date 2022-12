Stürmische Böen und milde Temperaturen zu Silvester erwartet

Der Silvester-Samstag startet stark bewölkt, gebietsweise regnet es. Die Maximalwerte steigen nach Angaben des DWD auf milde 15 bis 18 Grad, in der Eifel auf bis zu 12 Grad. Auch am Samstag ist laut der Vorhersage mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen, in Kammlagen mit schweren Sturmböen.