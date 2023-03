Sturmtief über Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - . Ein Sturmtief bringt Wind, Regen und Gewitter ins Saarland und nach Rheinland-Pfalz. Die Windböen gewinnen dabei ab Freitagmittag zunehmend an Stärke, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Böen erreichen demnach gebietsweise 55 Kilometer pro Stunde am frühen und bis zu 95 Kilometer pro Stunde am späten Nachmittag. In Kammlagen sind - zwar mit geringer Wahrscheinlichkeit - sogar orkanartige Böen von bis zu 110 Kilometern pro Stunde möglich. Außerdem kann es tagsüber zu einzelnen Gewittern kommen und teilweise kräftig regnen. Die Temperaturen erreichen dabei Höchstwerte von bis zu 13 Grad.