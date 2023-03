Sturmtief „Zeynep“ in Mainz: Bäume und Bauzäune stürzen um

Mainz (dpa/lrs) - . Sturmtief „Zeynep“ hat am Freitagnachmittag in Mainz und Umgebung Bäume und Bauzäune zu Sturz gebracht. Auf der A643 sei eine Autofahrerin mit ihrem Kind auf der Abfahrt Richtung Gonsenheim gegen einen umstürzenden Baum geprallt, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und zusammen mit ihrem Kind zur Untersuchung in eine Mainzer Klinik gebracht.