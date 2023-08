Suche nach entlaufenem Straftäter

Klingenmünster (dpa/lrs) - . Die Polizei und die Staatsanwaltschaft suchen nach einem flüchtigen Straftäter, der in einer psychiatrischen Einrichtung in Klingenmünster (Landkreis Südliche Weinstraße) untergebracht gewesen ist. Der 30-Jährige sei bereits Anfang August bei einem begleiteten Ausgang in einen nahe gelegenen Wald entwischt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Landau mit.