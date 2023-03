SWR4-Fusion: Auch Landesrundfunkrat übt deutliche Kritik

Welche Bedeutung wird das Mainzer Sendezentrum für den SWR in Zukunft noch haben? Mit mehrjähriger Verzögerung soll zwar ein neues „Aktualitätshaus” gebaut werden, das den Journalisten crossmediales Arbeiten erleichtert. Investitionen in die klassische Studiotechnik wurden in Mainz aber vernachlässigt. (© picture alliance/dpa/SWR/Jürgen Pollak)