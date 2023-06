Tafel hilft mehr Familien: Experten fürs Energiesparen

Durch die hohe Akquise für Lebensmittel seien die Kraftstoffkosten für die spendenfinanzierte Organisation immens gestiegen. Um diese Kosten zu senken und auch beim Energieverbrauch in den Gebäuden, der Technik sowie bei den Fahrzeugen Verbesserungen zu erreichen, sei nun ein Nachhaltigkeitsprojekt zusammen mit der Else Schütz Stiftung in Montabaur und dem Umwelt-Campus Birkenfeld ins Leben gerufen worden.