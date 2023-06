Tage des Messschiffs „Burgund“ gezählt: Nutzenanalyse läuft

In den vergangenen Jahren fielen für das 1988 getaufte, rund 35 Meter lange, mit Dieselmotoren betriebene Schiff, das in Germersheim gebaut wurde und im Eigentum des Landes ist, laut Ministerium Instandhaltungskosten in vier- beziehungsweise fünfstelliger Höhe an. Der Antwort zufolge waren es 2022 rund 23.068 Euro, 2021 etwa 9800 Euro und im Jahr 2020 ungefähr 20.330 Euro. Derzeit werde „ergebnisoffen“ geprüft, wie die Aufgaben der „Burgund“ nach deren Außerdienststellung weiter erfüllt werden könnten, teilte das Ministerium weiter mit.