Tatverdächtige nach Messerattacke in Psychiatrie

Mainz (dpa) - . Nach der Messerattacke in einer Mainzer Arztpraxis befindet sich die Tatverdächtige in einer psychiatrischen Einrichtung. Nach einer entsprechenden Begutachtung habe ein Ermittlungsrichter am Mittwochnachmittag die einstweilige Unterbringung wegen eines versuchten Tötungsdelikts angeordnet, teilte die Polizei Mainz mit. Die Umstände der Tat und das Motiv der Frau würden weiter ermittelt. Die 30-Jährige soll eine Kollegin am Dienstagmorgen mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt haben.