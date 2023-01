Tausende bejubeln farbenfrohen Start in die Karnevalszeit

Mainz (dpa/lrs) - . Erstmals seit drei Jahren haben Tausende Mainzer wieder den Beginn der Fastnachtszeit mit einem farbenprächtigen Umzug gefeiert. Bei ungewöhnlich milden Temperaturen zogen am Neujahrstag laut einem Sprecher der Veranstalter rund 1200 Gardisten und 400 Musiker durch die Straßen der rheinischen Karnevalshochburg. Am Straßenrand jubelten ihnen Tausende Zuschauer zu. In Mainz beginnt die närrische Zeit offiziell mit dem Neujahrstag. Anfang 2021 und 2022 fiel dieser Umzug jeweils den Corona-Beschränkungen zum Opfer.