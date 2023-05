Tausende Läufer beim Mainzer Marathon: Straßensperren

Mainz (dpa/lrs) - . Nach vierjähriger Corona-Pause haben sich rund 7600 Läufer für das Comeback des Gutenberg Marathons heute in Mainz angemeldet. Die allermeisten wählten die Halbmarathon-Distanz, etwa 1500 den vollen Marathon über rund 42 Kilometer. Darüber hinaus werden auch etwa 2250 Teilnehmer eines Schüler-Staffellaufs sowie 230 Läufer in einem Viererstaffel-Wettbewerb in der Stadt an dem Tag unterwegs sein.