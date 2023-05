Tausende Menschen wollen Körper der Wissenschaft spenden

Gießen/Mainz (dpa) - . An deutschen Universitäten melden sich Schätzungen zufolge jährlich mehrere tausend Menschen, die ihren Körper nach dem Tod den Anatomien überlassen wollen. So erhält alleine die Universität Gießen pro Jahr eine dreistellige Zahl von Anfragen, wie die Fachärztin für Anatomie und Leiterin der Prosektur am Institut für Anatomie und Zellbiologie, Christina Nassenstein, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Rund 25 bis 40 Körperspenden benötigt die Gießener Anatomie pro Jahr.