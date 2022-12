Teilweise entgleister Zug geborgen und abtransportiert

Herdorf (dpa/lrs) - . Ein in Herdorf im Landkreis Altenkirchen teilweise entgleister Zug ist abtransportiert worden. Er sollte zunächst nach Betzdorf gebracht werden, wie ein Bahnsprecher am Dienstagnachmittag mitteilte. Bei dem Unfall am Freitag waren an der Haltestelle Königsstollen vermutlich wegen eines witterungsbedingten Erdrutsches der Triebwagen im Gleis liegengeblieben und zwei Achsen von den Gleisen gerutscht. Verletzt wurde niemand.