Termin für Gimmeldinger Mandelblütenfest steht fest

Neustadt/Wstr. (dpa/lrs) - . Das überregional beliebte Gimmeldinger Mandelblütenfest findet in diesem Jahr vom 24. bis 26. März und vom 31. März bis 2. April statt. Das teilte die pfälzische Kommune Neustadt an der Weinstraße am Donnerstag mit. Damit präsentiert sich die Veranstaltung nach zweijähriger Corona-Zwangspause an zwei aufeinander folgenden Wochenenden, statt wie bisher an einem. Ziel ist unter anderem, den zu erwartenden Besucheransturm zu entzerren.