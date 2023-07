Test gegen Norwich: Schuster sieht Kaiserslautern im Soll

7704 Zuschauer kamen zum Testspiel, das die Pfälzer aufgrund klarer Chancen-Vorteile sogar hätten gewinnen können. Trotz des verpassten Sieges zeigte sich FCK-Trainer Dirk Schuster im Anschluss an die Partie zufrieden. „Obwohl das Ergebnis nicht so wichtig ist, ist es schon ein gutes Gefühl, wenn man hier am Ende mit einem Unentschieden herausgeht. Heute ging es darum, dass wir uns belasten und Erkenntnisse über den Fitnesszustand der Mannschaft gewinnen“, sagte der 55-Jährige.