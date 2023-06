Teurere Munition lange Lieferzeiten: Problem für Schützen

Die ukrainischen Streitkräfte haben seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 einen enormen Bedarf an Munition für Waffen aller Art. Die westlichen Verbündeten der Ukraine haben in den vergangenen Monaten deshalb bereits große Mengen an Munition in das überfallene Land geliefert. Das wiederum sorgt für eine massive Nachfrage nach Munition bei den Herstellern.