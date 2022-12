Theater kein heiliger Ort: Intendant Müller senkt Barrieren

Corona sei ein Riesenloch für das Theater gewesen, sagte Müller, dessen Vertrag gerade vorzeitig bis zur Spielzeit 2030/31 verlängert wurde. „Da will ich das Theater noch nicht übergeben.“ Vor seiner 2014 begonnenen Zeit in Mainz wirkte der gebürtige Allgäuer am Nationaltheater Mannheim und am Oldenburgischen Staatstheater. „Ich bin eher jemand, der lange Zyklen braucht.“