THW schickt Team mit Rettungsmaterial ins Erdbebengebiet

Mainz/Köln/Bonn (dpa) - . Nach den schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind 50 Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland zum Einsatz unterwegs. Mit 16 Tonnen Ausstattung sowie vier Rettungshunden warte das Team am Flughafen Köln/Bonn auf den Abflug, sagte der Sprecher des THW-Landesverbandes Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Michael Walsdorf, am Dienstag in Mainz. Das Flugzeug werde doch nicht mehr am Dienstag, sondern voraussichtlich erst am frühen Mittwoch abheben.