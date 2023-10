Tierheime in Rheinland-Pfalz weiter überlastet

Trier (dpa/lrs) - . Die Lage in den rheinland-pfälzischen Tierheimen ist weiter ernst. Das berichtete der Landestierschutzbund Rheinland-Pfalz am Donnerstag. „Es ist nicht mehr zu managen, was an Anfragen reinkommt“, teilte der Erste Vorsitzende Andreas Lindig in Trier auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Tierheime in Rheinland-Pfalz hatten in diesem Jahr bereits mehrfach auf ihre schwierige Lage hingewiesen - unter anderem setzen vielfältige Spätfolgen der Corona-Maßnahmen den Einrichtungen zu.