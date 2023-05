Tödliche Schüsse auf 48-Jährige: Ehemann angeklagt

Kaiserslautern (dpa/lrs) - . Weil er seine Ehefrau erschossen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes gegen einen 57-Jährigen erhoben. Der Mann soll Ende Februar in Sembach im Kreis Kaiserslautern seiner Frau in seinem Auto aufgelauert und vorsätzlich ihren Wagen gerammt haben, teilte die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Freitag mit. Dann soll er aus dem Fahrzeug ausgestiegen sein und die 48-Jährige mit Schüssen aus einer Pistole getötet haben. Die Waffe habe er sich zuvor illegal beschafft.