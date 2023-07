Tödlicher Angriff auf 17-Jährigen: Verdächtiger in U-Haft

Weingarten (dpa/lrs) - . Nach einem tödlichen Messerangriff auf einen 17-Jährigen im Landkreis Germersheim sitzt der Tatverdächtige seit Samstag in Untersuchungshaft. Der 20 Jahre alte Mann sei aufgrund der bisherigen Ermittlungen dringend tatverdächtig, teilten die Staatsanwaltschaft Landau/Pfalz und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am späten Abend mit. Ein Haftrichter habe einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erlassen. Der 20-Jährige sitzt nun in einer Jugendstrafanstalt.