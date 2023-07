Tödlicher Messerangriff: Kein Hinweis auf politisches Motiv

Bad Hönningen (dpa) - . Die Ermittler im Fall von zwei Messerattacken in Bad Hönningen mit einer Toten gehen nicht von einem politischen Motiv für die Tat aus. Dafür gebe es bislang keine Hinweise, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Koblenz am Sonntag mit. Demnach hatte ein 38-jähriger Deutscher am Samstagnachmittag in dem kleinen Ort im Landkreis Neuwied auf der Straße zwei Menschen mit dem Messer angegriffen.