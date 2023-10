Tödlicher Streit: Haftbefehl gegen Tatverdächtigen erlassen

Bingen (dpa/lrs) - . Nach einem tödlichen Streit in Bingen hat ein Ermittlungsrichter am Dienstagnachmittag Haftbefehl wegen Totschlags und wegen versuchten Totschlags gegen den 32-jährigen Beschuldigten erlassen. Wie die Polizei mitteilte, brachten Beamte den Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.