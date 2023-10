Tödlicher Streit in Bingen: Identität des Toten geklärt

Bingen (dpa/lrs) - . Nach einem tödlichen Streit auf einem Feldweg in Bingen am Montag ist die Identität des Toten geklärt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich bei dem Opfer um einen 26-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg. Der Mann sei vermutlich mit einer Hieb- und Stichwaffe tödlich verletzt worden, so die Polizei. Bei dem Streit wurden zudem zwei weitere Männer schwer und ein Mann leicht verletzt.