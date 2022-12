Tötungsfall Diana Bodi weiter ungeklärt: Suche nach Zeugen

Kaiserslautern (dpa/lrs) - . Der gewaltsame Tod von Diana Bodi bleibt auch nach knapp zwei Jahren ungeklärt. Die Polizei geht nach wie vor davon aus, dass die 48-jährige Ungarin Opfer eines Gewaltdelikts wurde und ermittelt weiterhin in dem Fall, wie ein Sprecher der Polizei in Kaiserslautern am Freitag mitteilte. Die Leiche der Frau war am 14. Dezember 2020 zu einem Bündel verpackt in einer Seitengasse nahe des Hauptbahnhofs in Kaiserslautern gefunden worden.