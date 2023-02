Torhüter Spahic verlängert beim 1. FC Kaiserslautern

Kaiserslautenr (dpa) - . Torhüter Avdo Spahic hat seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern verlängert. Das teilten die Pfälzer am Dienstag mit. Der 25-Jährige spielt seit Sommer 2019 für den FCK. Seit seinem Wechsel von Energie Cottbus an den Betzenberg vor dreieinhalb Jahren stand der Keeper in zwei Zweitligapartien und 43 Drittligaspielen zwischen den Pfosten der Roten Teufel.