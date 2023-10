Torwart Peretz verfolgt Schweigeminute emotional bewegt

Mainz (dpa) - . Der israelische Bayern-Profi Daniel Peretz hat die Schweigeminute vor dem Bundesliga-Spiel in Mainz für die Opfer in seiner Heimat mit Tränen in den Augen verfolgt. Der Torwart stand am Samstagabend neben seinen Teamkollegen vor der Ersatzbank, in der Mainzer Arena hielten Tausende Menschen für einen Moment inne. „Solidarität mit allen Betroffenen des Islamismus und Antisemitismus“, stand auf Bannern der Mainzer Fans. Beide Vereine waren in den vergangenen Tagen besonders gefordert.