Tote mit Schusswunden in Auto entdeckt: Ehemann festgenommen

In dem zweiten Unfallwagen fanden die Beamten eine Pistole. Die Ermittlungen hätten zum 57-jährigen Ehemann des Opfers geführt, hieß es. „Kurz vor 9 Uhr nahmen ihn die Beamten widerstandslos in einem Wohnhaus in Sembach fest.“ Die Polizei geht davon aus, dass der Mann auf die Frau geschossen hat. Ein Richter erließ später Haftbefehl gegen ihn, er sitzt nun wegen Totschlagsverdacht in Untersuchungshaft. Der Ehemann habe die Tat im Wesentlichen eingeräumt. Die Eheleute hätten getrennt gelebt, teilten die Ermittler am Nachmittag mit.