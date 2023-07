Toter bei Auseinandersetzung mit Messer in Rheinland-Pfalz

Bad Hönningen (dpa) - . Bei einer Auseinandersetzung unter Einsatz eines Messers in Bad Hönningen in Rheinland-Pfalz ist ein Mensch tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am Samstagabend mit. Gerüchte um einen Amoklauf, die im Internet kursierten, könnten nicht bestätigt werden, hieß es weiter. Auch von mehreren Verletzten war die Rede. Aktuell bestehe keine Gefahr, der Tatverdächtige sei festgenommen worden. Die Polizei machte auf Anfrage keine weiteren Angaben, etwa zu dem Todesopfer.