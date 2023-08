Toter bei Kaiserslautern: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Frankenthal (dpa/lrs) - . Nach dem Fund einer Leiche an einer Straße zwischen Kaiserslautern-Einsiedlerhof und Rodenbach hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal Anklage wegen Totschlags erhoben. Dringend tatverdächtig sei ein 64 Jahre alter Mann aus Weisenheim am Berg, der das Opfer erwürgt haben soll, sagte ein Sprecher am Dienstag. Vorausgegangen war demnach ein Streit. Um seine Tat zu vertuschen, soll der Mann die Leiche in den Kreis Kaiserslautern gebracht haben - dort war sie am 19. Juni entdeckt worden.