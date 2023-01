Toter obduziert: Mehrere Verletzungen durch stumpfe Gewalt

Frankenthal (dpa/lrs) - . Bei dem in seiner Wohnung in Frankenthal tot aufgefundenen Mann sind mehrere Verletzungen festgestellt worden. Diese stammten von einer stumpfen Gewalteinwirkung, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Der 89-Jährige sei an einem Herz-Lungen-Versagen in Kombination mit einem Blutverlust gestorben. Er habe erhebliche Vorerkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems gehabt, diese hätten sich „begünstigend auf den tödlichen Verlauf ausgewirkt“. Der Mann war am Montag tot in seiner Wohnung gefunden worden, gegen seine 83 Jahre alte Ehefrau wird wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt.