Totschlagprozess begonnen

Frankenthal (dpa/lrs) - . Vor dem Landgericht Frankenthal hat am Freitag ein Prozess wegen Totschlags gegen einen 23 Jahre alten Angeklagten begonnen. Die Verteidigung habe erklärt, dass der Mann zunächst keine Angaben zur Person oder Sache machen werde, teilte eine Justizsprecherin in der pfälzischen Stadt mit. Am ersten Verhandlungstag sei mit der Zeugenbefragung begonnen worden. Der Prozess soll am 22. Mai fortgesetzt werden. Bis Ende Juli sind mehrere Termine geplant.