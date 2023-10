Traktor verliert Weintrauben auf Brücke: Unfall und Sperrung

Thörnich (dpa/lrs) - . Ein Traktor hat in Thörnich (Landkreis Trier-Saarburg) eine Ladung frisch gelesener Weintrauben verloren und damit einen Unfall und eine Straßensperrung verursacht. Rund 400 Kilogramm Trauben verteilten sich am Montag über einer Moselbrücke und sorgten für eine „spiegelglatte“ Straße, wie die Polizei in Schweich am Dienstag mitteilte. Ein Auto schleuderte in eine Leitplanke, konnte nicht mehr weiterfahren und wurde abgeschleppt. Mehrere weitere Fahrzeuge gerieten den Angaben zufolge ebenfalls ins Schleudern.