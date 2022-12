Holzhausen (dpa/lrs) - . Der Fahrer eines Traktors ist bei einem Unfall auf einem schneebedeckten und vereisten Wirtschaftsweg in Holzhausen (Rhein-Lahn-Kreis) ums Leben gekommen. Die Zugmaschine war am Sonntagmittag nach Angaben der Polizei von der Fahrbahn abgekommen und auf einer abschüssigen Wiese in Schieflage geraten. Der Traktor kippte um und begrub den Mann unter sich. Er starb noch an der Unfallstelle.