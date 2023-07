Trauer um Ex-Staatssekretär Randolf Stich

Der in Neustadt an der Weinstraße geborene Stich studierte Jura an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. 1997 wurde er Richter am Landgericht Koblenz und am Amtsgericht Westerburg, 2003 wurde er zum Vorsitzenden Richter in Koblenz ernannt. Seit 2006 war der ehemalige Richter in der Landesverwaltung tätig. Er arbeitete zunächst als Referent im Justizministerium. Im Innenministerium wurde er 2014 zum Ministerialdirektor und 2015 zum Staatssekretär berufen und gehörte damit zur Hausspitze unter dem damaligen Innenminister Roger Lewentz (SPD). Seit März 2019 war Stich zudem Amtschef. Ende vergangenen Jahres wurde er aufgrund einer schweren Erkrankung in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Seine Nachfolgerin wurde die Juristin Simone Schneider. Zweite Innenstaatssekretärin ist Nicole Steingaß (SPD). Sie ist unter anderem Wiederaufbaubeauftragte des Landes für das bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 verwüstete Ahrtal.