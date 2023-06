„Trend geht nach oben“: Zahl der Asylklagen nimmt wieder zu

Trier (dpa/lrs) - . Mit dem wachsenden Zustrom von Flüchtlingen nach Deutschland steigt die Zahl der Asylklagen in Rheinland-Pfalz wieder. „Der Trend geht nach oben“, sagte der Präsident des im Land zentral für diese Fälle zuständigen Verwaltungsgerichts Trier, Heribert Kröger, der Deutschen Presse-Agentur. Bis Ende Mai seien knapp 1800 Klage- und Eilverfahren in Sachen Asyl eingegangen. Auf das laufende Jahr hochgerechnet würde das gut 4200 Verfahren bedeuten - und somit ein Plus von mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.