Triebwagen teilweise entgleist: Niemand verletzt

Herdorf (dpa/lrs) - . Vermutlich aufgrund eines witterungsbedingten Erdrutsches ist ein Zug in Herdorf (Landkreis Altenkirchen) teilweise entgleist. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Triebwagen mit Passagieren sei im Gleisbett geblieben, jedoch seien zwei Achsen von den Gleisen gerutscht. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend in Höhe der Haltestelle Königsstollen, der Zug befuhr demnach die Strecke von Herdorf in Richtung Grünebach. An Bord waren nach Angaben der Bundespolizei 14 Reisende.